Новобаварский район: во время пожара в 12-этажном жилом доме погиб 66-летний мужчина (ФОТО, ВИДЕО)

15 февраля в 13:33 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в 12-этажном многоквартирном жилом доме по адресу: г. Харьков, ул. Свинаренко, 1.
К месту происшествия немедленно выехало 3 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 15 спасателей. На момент их прибытия в комнате квартиры на втором этаже горели мебель и домашние вещи. Площадь пожара составляла около 20 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1952 года.
Пожар был локализован в 14:04 и в 15:02 ликвидировано полностью. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Ждать от окружающих дипломатичности не стоит, и если вы не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
В выходные придет небольшое потепление, в субботу может срываться дождь.
День после Сретения назывался Починками: в старину хозяева с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
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