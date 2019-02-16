16.02.2019 12:12

Новобаварский район: во время пожара в 12-этажном жилом доме погиб 66-летний мужчина (ФОТО, ВИДЕО)

15 февраля в 13:33 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в 12-этажном многоквартирном жилом доме по адресу: г. Харьков, ул. Свинаренко, 1.



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К месту происшествия немедленно выехало 3 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 15 спасателей. На момент их прибытия в комнате квартиры на втором этаже горели мебель и домашние вещи. Площадь пожара составляла около 20 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1952 года.



Пожар был локализован в 14:04 и в 15:02 ликвидировано полностью. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.