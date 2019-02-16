16.02.2019 13:13

На Харьковщине поездом смертельно травмирован подросток

Трагедия произошла 15 февраля в 15:57 вблизи остановочной платформы поселка Слобожанское Змиевского района.



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Пригородный электропоезд сообщением «Харьков-Изюм» под управлением 31-летнего машиниста смертельно травмировал 16-летнего жителя Змиевского района.

По предварительным данным парень переходил железнодорожные пути и не отреагировал на сигнал поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.