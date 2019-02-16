Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине поездом смертельно травмирован подросток
16.02.2019  13:13   

На Харьковщине поездом смертельно травмирован подросток

Трагедия произошла 15 февраля в 15:57 вблизи остановочной платформы поселка Слобожанское Змиевского района.


// facebook

Пригородный электропоезд сообщением «Харьков-Изюм» под управлением 31-летнего машиниста смертельно травмировал 16-летнего жителя Змиевского района.

По предварительным данным парень переходил железнодорожные пути и не отреагировал на сигнал поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  поезд, харьков, изюм, подросток, травма, преход
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.02 Дороги и транспорт Экспресс из Харькова в Киев меняет расписание 06.02 Дороги и транспорт Укрзалізниця вдвое сократила количество рейсов из Харькова в Москву 07.01 Криминал и происшествия На Харьковщине поезд сбил женщину
 
 

Видео

Геннадий Кернес предупредил руководство рынка "Барабашово", в каком случае земли могут вернуться в коммунальную собственность города
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 