На Харьковщине поездом смертельно травмирован подросток

Трагедия произошла 15 февраля в 15:57 вблизи остановочной платформы поселка Слобожанское Змиевского района.
Пригородный электропоезд сообщением «Харьков-Изюм» под управлением 31-летнего машиниста смертельно травмировал 16-летнего жителя Змиевского района.
По предварительным данным парень переходил железнодорожные пути и не отреагировал на сигнал поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Ждать от окружающих дипломатичности не стоит, и если вы не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
В выходные придет небольшое потепление, в субботу может срываться дождь.
День после Сретения назывался Починками: в старину хозяева с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
влажн.:
давл.:
ветер: