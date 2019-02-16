В руках харьковского слесаря взорвался, найденный на дороге, шар

Полицией открыто уголовное производство по факту травмирования человека.
Пострадавшего в тяжелом состоянии с телесными повреждениями в виде множественных осколочных ранений живота, шеи, грудной клетки и правого бедра, травматической ампутации четырех пальцев руки доставлен в Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева.
Как предварительно установлено, 15 февраля 48-летний пострадавший по дороге на работу нашел предмет, похожий на шар, который принес в гаражного помещения, где он работает слесарем. Мужчина пытался разобрать найденный предмет и он сорвался у него в руках.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
Вещественные доказательства изъяты.
Ждать от окружающих дипломатичности не стоит, и если вы не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
В выходные придет небольшое потепление, в субботу может срываться дождь.
День после Сретения назывался Починками: в старину хозяева с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
влажн.:
давл.:
ветер: