16.02.2019 14:14

В руках харьковского слесаря взорвался, найденный на дороге, шар

Полицией открыто уголовное производство по факту травмирования человека.



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Пострадавшего в тяжелом состоянии с телесными повреждениями в виде множественных осколочных ранений живота, шеи, грудной клетки и правого бедра, травматической ампутации четырех пальцев руки доставлен в Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева.

Как предварительно установлено, 15 февраля 48-летний пострадавший по дороге на работу нашел предмет, похожий на шар, который принес в гаражного помещения, где он работает слесарем. Мужчина пытался разобрать найденный предмет и он сорвался у него в руках.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Вещественные доказательства изъяты.