Главная Новости Криминал и происшествия В руках харьковского слесаря взорвался, найденный на дороге, шар
16.02.2019  14:14   

В руках харьковского слесаря взорвался, найденный на дороге, шар

Полицией открыто уголовное производство по факту травмирования человека.


// facebook

Пострадавшего в тяжелом состоянии с телесными повреждениями в виде множественных осколочных ранений живота, шеи, грудной клетки и правого бедра, травматической ампутации четырех пальцев руки доставлен в Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева.

Как предварительно установлено, 15 февраля 48-летний пострадавший по дороге на работу нашел предмет, похожий на шар, который принес в гаражного помещения, где он работает слесарем. Мужчина пытался разобрать найденный предмет и он сорвался у него в руках.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Вещественные доказательства изъяты.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  взрыв, шар, харьков, слесарь, полиция, следствие
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.02 Криминал и происшествия Взрыв гранаты на кладбище - полицейские выясняют обстоятельства гибели мужчины (ВИДЕО, ФОТО) 04.02 Криминал и происшествия Полиция расследует взрыв котла под Харьковом 04.02 Криминал и происшествия На пригороде Харькова в результате взрыва погибла женщина
 
 

Видео

Геннадий Кернес предупредил руководство рынка "Барабашово", в каком случае земли могут вернуться в коммунальную собственность города
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 