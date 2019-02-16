16.02.2019 16:16

Полицией проверяется сообщения об обнаружении гранаты вблизи источника (ФОТО)

Информация о том, что в источнике по улице Академика Павлова найден предмет, похожий на гранату, поступило в Московский отдела полиции 16 февраля около 12:00.



://hk.npu.gov.ua

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и службы по чрезвычайным ситуациям.

Правоохранители установили, что найденный предмет оказался учебной гранатой.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений .