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16.02.2019  16:16   

Полицией проверяется сообщения об обнаружении гранаты вблизи источника (ФОТО)

Информация о том, что в источнике по улице Академика Павлова найден предмет, похожий на гранату, поступило в Московский отдела полиции 16 февраля около 12:00.


://hk.npu.gov.ua

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и службы по чрезвычайным ситуациям.

Правоохранители установили, что найденный предмет оказался учебной гранатой.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений .

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  граната, фото, харьков, полиция
 
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