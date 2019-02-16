Полицией проверяется сообщения об обнаружении гранаты вблизи источника (ФОТО)

Информация о том, что в источнике по улице Академика Павлова найден предмет, похожий на гранату, поступило в Московский отдела полиции 16 февраля около 12:00.
На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и службы по чрезвычайным ситуациям.
Правоохранители установили, что найденный предмет оказался учебной гранатой.
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений .
Ждать от окружающих дипломатичности не стоит, и если вы не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
В выходные придет небольшое потепление, в субботу может срываться дождь.
День после Сретения назывался Починками: в старину хозяева с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
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