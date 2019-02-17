Харьковское метро «взяла штурмом» группа подростков (ВИДЕО)

Субботним вечером 16 февраля группа молодых людей бесплатно ворвались на станцию метрополитена «Университет»
Информацию об этом корреспонденту Depo.Харкив подтвердили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».
По сведениям пресс-службы, происшествие произошло вчера, 16 февраля, около 22:00 на станции метро «Университет». «Был зафиксирован массовый бесплатный проход и нарушения Правил пользования Харьковским метрополитеном. Информация была сразу же передана в полицию», - отметил пресс-секретарь метрополитена Алексей Битнер.
В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области проверяют информацию, поступали в полицию заявления по этому поводу.
День малопродуктивен и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Дайте своим нервам отдохнуть.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.
Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.
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