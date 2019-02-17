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17.02.2019  11:21   

Харьковское метро «взяла штурмом» группа подростков (ВИДЕО)

Субботним вечером 16 февраля группа молодых людей бесплатно ворвались на станцию метрополитена «Университет»


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Информацию об этом корреспонденту Depo.Харкив подтвердили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».

По сведениям пресс-службы, происшествие произошло вчера, 16 февраля, около 22:00 на станции метро «Университет». «Был зафиксирован массовый бесплатный проход и нарушения Правил пользования Харьковским метрополитеном. Информация была сразу же передана в полицию», - отметил пресс-секретарь метрополитена Алексей Битнер.

В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области проверяют информацию, поступали в полицию заявления по этому поводу.

 

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  метро, штурм, харьков, университет, видео
 
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