17.02.2019 15:15

Слобидской район: пожар на складе швейной фурнитуры (ВИДЕО)

17 февраля в 3:14 на номер «101» поступило сообщение, от охраны объекта, о пожаре в пятиэтажном складском здании по проспекту Гагарина, 127-А, что в Слободском районе города Харькова.



://kh.dsns.gov.ua

В здании на первом этаже хранилась швейная фурнитура.

К месту вызова было направлено 6 отделений службы спасения ГСЧС на автоцистернах в составе 30 спасателей, 1 отделение курсантов от Национального университета гражданской защиты и автомобиль газо-дымо защитной службы. По прибытию, спасатели установили, что огонь охватил часть здания площадью около 400 кв.м. Горели конструкции здания, а также горючее швейная фурнитура.

Из за сильного задымления пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания.

Пожар локализован в 4:26 и в 07:00 она была полностью ликвидирована. Причина и ущерб устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа во главе с начальником ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Волобуев О.В. и ГУ национальной полиции.