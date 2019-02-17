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17.02.2019  15:15   

Слобидской район: пожар на складе швейной фурнитуры (ВИДЕО)

17 февраля в 3:14 на номер «101» поступило сообщение, от охраны объекта, о пожаре в пятиэтажном складском здании по проспекту Гагарина, 127-А, что в Слободском районе города Харькова.


://kh.dsns.gov.ua

В здании на первом этаже хранилась швейная фурнитура.

К месту вызова было направлено 6 отделений службы спасения ГСЧС на автоцистернах в составе 30 спасателей, 1 отделение курсантов от Национального университета гражданской защиты и автомобиль газо-дымо защитной службы. По прибытию, спасатели установили, что огонь охватил часть здания площадью около 400 кв.м. Горели конструкции здания, а также горючее швейная фурнитура.

Из за сильного задымления пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания.

Пожар локализован в 4:26 и в 07:00 она была полностью ликвидирована. Причина и ущерб устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа во главе с начальником ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Волобуев О.В. и ГУ национальной полиции.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, склад, фурнитура, швейная, харьков, слобидской
 
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