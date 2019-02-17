17.02.2019 17:08

Московский суд Харькова поставил точку в деле киевских мошенников, «разводивших» под супермаркетами харьковских пенсионеров

В первых числах февраля организатора аферы заставили возместить ущерб одному из потерпевших в полном объеме а также возместить моральный успех.



фото: пресс-служба прокуратуры Харьковской области

Летом две жительницы Киева организовали группу, которая возле супермаркетов в Харьковской обл. выманивала деньги у доверчивых покупателей. В организацию входили 4 подгруппы, которые действовали в разных региональных центрах. В каждой из них "работали" по 3-4 человека.

В основном, жертвами мошенников были пожилые люди - подходили к ним под предлогом проведения акций на товары. Потерпевшему предлагался конверт, в котором находилась карточка на скидку 50% на все товары в магазине. Для того, чтобы ее получить, необходимо выполнить два условия: доказать свою платежеспособность и активировать карту. То есть, в конверт с карточкой клиент должен положить определенную сумму денег (размер суммы влиял на скидку или другие условия). Затем конверт заклеивали и возвращали владельцу денег. Однако потерпевшие не догадывались, что в конверте средств уже нет - их незаметно подменили "куклами". На следующий день необходимо было явиться по указанному адресу и активировать карту. Тогда же жертве должны были вернуть ее деньги. Однако, когда на следующий день люди приходили в магазин, выяснялось, что ни одна акция не проводилась, а в конверте вместо денег - нарезанные бумажки.

Участников группировки задержали 7 декабря. Им инкриминируется мошенничество, совершенное повторно, группой лиц в составе ОУ (ч. 2, 4 ст. 190 УК Украины). В настоящее время установлено 10 эпизодов мошенничества в Харьковской области.

В рассмотренном Московским райсудом деле № 643/16830/17 аферистка их Киева, «действуя умышленно, с корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору и в группе с другими лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство - участниками организованной группы, и неустановленных лиц - участников организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшей завладели денежными средствами последней в общей сумме 260 долларов США, что на момент совершения преступления согласно справки представителя НБУ в Харьковской области от 14.12.2017 №61-0050 / 84 211 составило 7062,74 гривен, чем нанесли потерпевшей материальный ущерб на указанную сумму».

Суд признал аферистку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 190 УК Украины и назначить ей наказание в виде штрафа в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 грн.

Гражданский иск потерпевшей о взыскании материального и морального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворен. По суду признано взыскать с аферистки в пользу потерпевшей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 7062,74 грн., в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением, 5000 грн., А всего взыскать 12062,74 грн.