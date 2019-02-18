Главная Новости Криминал и происшествия Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства поджога двух цехов в Слободском районе (ФОТО)
18.02.2019  08:50   

Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства поджога двух цехов в Слободском районе (ФОТО)

Оба события произошли в разных зданиях на проспекте Гагарина. В результате пожаров пострадавших нет.


://hk.npu.gov.ua

Сообщение о том, что на проспекте Гагарина горит обувной состав, поступила в Слободского отдела полиции в 04:05 17 февраля. Выездом на место происшествия полицейские и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям установили, что пожар произошел на 1 этаже нежилого пятиэтажного здания на площади около 400 кв. метров. Во время осмотра помещения полицейские установили, что предварительной причиной пожара является поджог.

17 февраля около 09:30 до Слободского отдела полиции с заявлением обратилась представитель хозяйственного общества. Женщина рассказала, что в ночь с 16 на 17 февраля неизвестные подожгли арендованное нежилое помещение. Установлено, что пожар произошел на 1 этаже одноэтажки, на площади около 30 кв. метров.

Вещественные доказательства изъяты.

Сумма причиненного материального ущерба устанавливается.

По фактам событий следователями возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет. В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к совершению уголовных преступлений.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  поджег, харьков, цех, фурнитура, протокол, следствие, пожар
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.02 Криминал и происшествия На Харьковщине подожгли жилой дом (ФОТО) 04.02 Криминал и происшествия Лозовской «Отелло», из ревности распускавший руки в местном кафе, поджег клуб и получил тюремный срок – прокуратура. 07.01 Криминал и происшествия Суд вынес приговор коллекторам, забросившим в квартиру «коктейль Молотова»
 
 

Видео

Геннадий Кернес предупредил руководство рынка "Барабашово", в каком случае земли могут вернуться в коммунальную собственность города
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 