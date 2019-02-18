18.02.2019 08:50

Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства поджога двух цехов в Слободском районе (ФОТО)

Оба события произошли в разных зданиях на проспекте Гагарина. В результате пожаров пострадавших нет.



://hk.npu.gov.ua

Сообщение о том, что на проспекте Гагарина горит обувной состав, поступила в Слободского отдела полиции в 04:05 17 февраля. Выездом на место происшествия полицейские и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям установили, что пожар произошел на 1 этаже нежилого пятиэтажного здания на площади около 400 кв. метров. Во время осмотра помещения полицейские установили, что предварительной причиной пожара является поджог.

17 февраля около 09:30 до Слободского отдела полиции с заявлением обратилась представитель хозяйственного общества. Женщина рассказала, что в ночь с 16 на 17 февраля неизвестные подожгли арендованное нежилое помещение. Установлено, что пожар произошел на 1 этаже одноэтажки, на площади около 30 кв. метров.

Вещественные доказательства изъяты.

Сумма причиненного материального ущерба устанавливается.

По фактам событий следователями возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет. В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к совершению уголовных преступлений.