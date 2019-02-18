18.02.2019 09:35

На прошлой неделе пожар отобрал жизни у 9 погорельцев

В течение недели, с 11 по 18 февраля, спасатели осуществили реагирование на 146 вызовов



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На прошлой неделе, с 11 по 18 февраля, подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.



В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 146 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 55 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 22 выезда для помощи населению, а также водителям, которые нуждались в помощи во время ухудшения погодных условий, на дежурство - 11 выездов, 58 - другие выезды.



На прошлой неделе пожары унесли жизни 9 человек, травмы и ожоги на них получил 1 человек. Из опасных зон на пожарах пожарные спасли и эвакуировали 6 человек.