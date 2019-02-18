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18.02.2019  09:50   

Новобаварский район: патрульные Нацполиции с задымленной квартиры спасли женщину и сообщили о пожаре спасательным подразделениям

18 февраля в 5:57 на номер «101» поступило сообщение о пожаре от экипажа патрульных Нацполиции о пожаре в одной из квартир одноэтажного жилого дома на 4-х хозяев по адресу: г.. Харьков, пер. Коксовый, 7.


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К месту вызова выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 10 человек личного состава ГСЧС. На момент прибытия спасателей в середине помещения горел диван и домашние вещи на площади около 5 кв.м. Во время пожара пострадала хозяйка дома, женщина 1958 года рождения. Бригадой медиков она была госпитализирована в 4-ю городскую больницу с диагнозом отравление угарным газом и ожоги верхних дыхательных путей.

В 6:27 пожар был локализован, а в 6:57 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара выясняется.

Как было установлено позже, заметили возгорание в доме сотрудники Нацполиции, которые патрулировали по улицам. Они немедленно открыли дверь квартиры и вынесли женщину, лежащую на полу перед дверью. Также патрульные сразу сообщили в пожарно-спасательной службы и скорой медицинской помощи.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, задымление, спасатели, харьков, патрульные, полиция
 
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