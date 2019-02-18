Сеть распространения наркотиков под Харьковом крышевали полицейский и чиновник (ФОТО)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали сеть распространения наркотических средств на территории Изюмского и Боровского районов Харьковской области.
Оперативники спецслужбы установили, что местный житель организовал в своем частном домовладении и хранение каннабиса. Для распространения зелья наркозависимым лицам организатор сети привлек сообщников, среди которых были действующий сотрудник полиции, а также один из руководителей местного самоуправления.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали ряд фактов сбыта злоумышленниками наркотических средств.
Сотрудники СБУ задержали организатора сети, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при попытке сбыта очередной партии наркотиков. Во время обысков по местам проживания участников противоправной схемы изъято подготовлен для продажи каннабис, нарезное и гладкоствольное охотничье оружие, патроны к автомату Калашникова калибра 5,45 мм, а также боевая граната РГД-5 с подрывателем.
Всего в ходе спецоперации из незаконного оборота изъято более тридцати килограммов марихуаны. Ее розничная стоимость по ценам «черного рынка» составляет более миллиона гривен.
Организатору сети сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о юридической квалификации действий других участников сделки.
Продолжаются следственно-оперативные действия.
Операция по разоблачению и блокировки наркотической сети происходила совместно с Национальной полицией во процессуальным руководством прокуратуры области.
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