Житель Даниловки забил до смерти собаку соседа

Злоумышленника нашли и задержали полицейские.
Убийство животного произошло в октябре 2018 года.
Хозяин собаки пришел в Киевский отдел полиции с заявлением, что на территорию его домовладения, расположенного по улице Ивана Багмута, проник неизвестный и забил до смерти собаку.
Сотрудникам полиции удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 36-летний харьковчанин, который жил по соседству.
Как выяснило следствие, мужчина подошел к собаке, которая зацепилась цепью за деревянную ограду, и нанес животному металлической палкой удары по голове и грудной клетке.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
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