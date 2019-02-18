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18.02.2019  11:01   

Житель Даниловки забил до смерти собаку соседа

Злоумышленника нашли и задержали полицейские.


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Убийство животного произошло в октябре 2018 года.

Хозяин собаки пришел в Киевский отдел полиции с заявлением, что на территорию его домовладения, расположенного по улице Ивана Багмута, проник неизвестный и забил до смерти собаку.

Сотрудникам полиции удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 36-летний харьковчанин, который жил по соседству.

Как выяснило следствие, мужчина подошел к собаке, которая зацепилась цепью за деревянную ограду, и нанес животному металлической палкой удары по голове и грудной клетке.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  собака, убийство, полиция, харьков
 
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