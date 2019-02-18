18.02.2019 12:01

Самоубийцу, угрожавшего выпрыгнуть из окна, патрульные стащили с подоконника

В дальнейшем потенциальным самоубийцей займутся медики.



// Патрульная полиция

Патрульные получили информацию, что на ул. Шота Руставели мужчина угрожает спрыгнуть из окна шестого этажа.



Приьыв по указанному адресу, правоохранители начали переговоры с самоубийцей. И удалось отвлечь его внимание, схватить и затащить с подоконника в квартиру.



В дальнейшем мужчину передали сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.