В дальнейшем потенциальным самоубийцей займутся медики.
Патрульные получили информацию, что на ул. Шота Руставели мужчина угрожает спрыгнуть из окна шестого этажа.
Приьыв по указанному адресу, правоохранители начали переговоры с самоубийцей. И удалось отвлечь его внимание, схватить и затащить с подоконника в квартиру.
В дальнейшем мужчину передали сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Учеба, Вдобавок звезды наделят повышенной работоспособностью, позволяющей при желании горы свернуть.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. На дорогах местами гололедица.
В этот день в 1930 году впервые в истории в воздух поднялась корова.
влажн.:
давл.:
ветер: