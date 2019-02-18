Главная Новости Криминал и происшествия Самоубийцу, угрожавшего выпрыгнуть из окна, патрульные стащили с подоконника
18.02.2019  12:01   

Самоубийцу, угрожавшего выпрыгнуть из окна, патрульные стащили с подоконника

В дальнейшем потенциальным самоубийцей займутся медики.


// Патрульная полиция

Патрульные получили информацию, что на ул. Шота Руставели мужчина угрожает спрыгнуть из окна шестого этажа.

Приьыв по указанному адресу, правоохранители начали переговоры с самоубийцей. И удалось отвлечь его внимание, схватить и затащить с подоконника в квартиру.

В дальнейшем мужчину передали сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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