18.02.2019 13:19

Наркозакладчик с Малиновского прятал зелье в... бетон

В районе Южного вокзала копы поймали распространителя зелья.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции,по улице Малиновского полицейские задержали 21-летнего мужчину, который делал «закладки» с наркотической и психотропным веществом.

Разоблачили харьковчанина 13 февраля сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно со следователями Холодногорского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1.

В ходе досмотра личных вещей и квартиры по месту жительства молодого правоохранители изъяли около 430 граммов психотропного вещества, пакеты с наркотическим веществом растительного происхождения весом около 130 граммов, мобильный телефон, электронные весы и принадлежности для фасовки наркотиков.

Парень объяснил, что он работает оптовым «заклачдиком» на интернет-магазин, а полученные наркосредств пытался сбыть оптом через «закладки». В целях конспирации, он помещал полимерный пакет с наркосредств в форму, в которую заливал бетонный раствор с красителем разных цветов, а полученные затем «камешки» сбывал путем «закладок».

Также мужчина указал на тайник, в котором он хранил пакет с каннабисом весом около 400 граммов.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.