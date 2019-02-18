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18.02.2019  13:49   

Смертельное шоу перед любовницей: выпил, приревновал, убил и утопил

Жестоко расправившись с мужчиной, ревнивец открыто щеголял в кроссовках мертвеца.


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Как сообщает Прокуратура, приговором Балаклейского районного суда 29-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
 
Как рассказал заместитель руководителя Изюмского местной прокуратуры Александр Михалик, убийцу приговорили к 13 годам лишения свободы.
 
Напомним, происшествие случилось в Купянске в апреле прошлого года. Осужденный из ревности жестоко расправился с собутыльником.
 
Во время совместного застолья злоумышленник приревновал свою сожительницу к другу. Чтобы доказать свое превосходство, ревнивец набросился на соперника с кулаками.
 
Он бил потерпевшего руками и ногами. Однако и этого осужденному показалось мало - добивал жертву он уже арматурой. От полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте.
 
Чтобы скрыть преступление, убийца на собственных плечах отнес тело погибшего к реке, где потопил. Нашли умершего мужа почти за месяц.
 
Все это время преступник носил обувь погибшего товарища и даже хвастался знакомым, отобрал кроссовки в любовника своей сожительницы.
 
Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  убил и утопил, ревность, харьков, забил арматурой
 
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