18.02.2019 13:49

Смертельное шоу перед любовницей: выпил, приревновал, убил и утопил

Жестоко расправившись с мужчиной, ревнивец открыто щеголял в кроссовках мертвеца.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Балаклейского районного суда 29-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Как рассказал заместитель руководителя Изюмского местной прокуратуры Александр Михалик, убийцу приговорили к 13 годам лишения свободы.

Напомним, происшествие случилось в Купянске в апреле прошлого года. Осужденный из ревности жестоко расправился с собутыльником.

Во время совместного застолья злоумышленник приревновал свою сожительницу к другу. Чтобы доказать свое превосходство, ревнивец набросился на соперника с кулаками.

Он бил потерпевшего руками и ногами. Однако и этого осужденному показалось мало - добивал жертву он уже арматурой. От полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, убийца на собственных плечах отнес тело погибшего к реке, где потопил. Нашли умершего мужа почти за месяц.

Все это время преступник носил обувь погибшего товарища и даже хвастался знакомым, отобрал кроссовки в любовника своей сожительницы.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.