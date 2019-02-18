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18.02.2019  13:31   

Подробности ДТП с автобусом: водитель отключился во время движения

Медики не исключают эпилептический припадок.


// Патрульная полиция

17 февраля около 22.30 на улице Полтавский шлях, 190, недалеко от станции метро «Холодная гора», произошло ДТП с рейсовым автобусом. Водителю автобуса, курсирующего по маршруту №1168 (Солоницевка-Харьков), стало плохо во время движения, пишет KHARKIV Today.

По словам очевидцев, девушка, сидевшая справа от водителя, увидела, что водитель начал заваливаться на сторону, и подняла крик.

«Когда девушка увидела, что мужчина обмяк, стала кричать: «Водителю плохо!» В это время автобус продолжал двигаться прямо, но бесконтрольно. Мужчина с заднего сидения бросился в кабину, чтоб оттеснить водителя и перехватить управление. Хорошо, что дорога широкая и сугробы высокие. Остановил, потому что припарковал в бордюр с сугробом», — рассказала изданию пассажир автобуса Виолетта Соловьева.

По словам очевидицы, в момент происшествия в салоне автобуса находились 15-20 человек. Серьезных повреждений никто не получил.

«Некоторые пассажиры были в эмоционально разбалансированном состоянии. Одна девушка сидела с чемоданом и плакала. Мужчине, который перехватил руль, тряпкой перевязывали руку», — вспоминает последствия инцидента Виолетта.

Она также рассказала, что после того, как водителя вынесли из кабины, он пришел в сознание, но при этом не понимал, что происходит, выглядел растерянным и обмякшим.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова, водителя маршрутки доставили в больницу. Причины резкого ухудшения его самочувствия устанавливаются. По предварительной информации медиков, прибывших на место происшествия, у мужчины мог случиться приступ эпилепсии.

Тэги:  дтп, харьков
 
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