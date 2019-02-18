18.02.2019 15:32

Наизвестные в масках ворвались в дом, избили и ограбили семейную пару (ФОТО)

Ограбление произошло 16 января в селе Сидоренково Валковского района.



// Нацполиция

В полицию обратился 45-летний местный житель.

Мужчина сообщил, что двое неизвестных ворвались в дом, напали на него и его 55-летнюю сожительницу.

Злоумышленники в масках нанесли телесные повреждения, забрали деньги в сумме 800 гривен и личные вещи.



В результате проведения розыскных действий работники полиции оперативно разоблачили в совершении преступления 45 и 25-летних мужчин, которые ранее привлекались к уголовной ответственности.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.