Наизвестные в масках ворвались в дом, избили и ограбили семейную пару (ФОТО)

Ограбление произошло 16 января в селе Сидоренково Валковского района.
В полицию обратился 45-летний местный житель.
Мужчина сообщил, что двое неизвестных ворвались в дом, напали на него и его 55-летнюю сожительницу.
Злоумышленники в масках нанесли телесные повреждения, забрали деньги в сумме 800 гривен и личные вещи.
В результате проведения розыскных действий работники полиции оперативно разоблачили в совершении преступления 45 и 25-летних мужчин, которые ранее привлекались к уголовной ответственности.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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