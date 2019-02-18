По предварительным данным, умершая не имела постоянного места жительства
В Харькове на лавочке возле остановки нашли труп женщины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Инцидент произошел на улице Игоря Муратова сегодня, 18 февраля, около 07:05. По данным правоохранителей, умершей на вид около 40 лет.
Предварительно, женщина не имела постоянного места жительства. После осмотра труп был направлен в морг.
В данный момент эксперты устанавливают личность женщины, а также причины ее смерти. Информация внесена в Журнал единого учета Холодногорского отдела полиции.
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