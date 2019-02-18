18.02.2019 14:25

В Харькове на лавочке возле остановки нашли труп женщины

По предварительным данным, умершая не имела постоянного места жительства



Фото: ХХ

В Харькове на лавочке возле остановки нашли труп женщины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Инцидент произошел на улице Игоря Муратова сегодня, 18 февраля, около 07:05. По данным правоохранителей, умершей на вид около 40 лет.

Предварительно, женщина не имела постоянного места жительства. После осмотра труп был направлен в морг.

В данный момент эксперты устанавливают личность женщины, а также причины ее смерти. Информация внесена в Журнал единого учета Холодногорского отдела полиции.