18.02.2019 15:27

Дикий Запад под Харьковом: друзья-разбойники напали на машину копов, чтобы освободить пьяного собрата

Семейный конфликт превратился в потасовку с полицейскими.



//sobitie.com.ua

В Купянске вынесли приговор шальной компании, которая устроилиа драку со стражами порядка.

24 марта 2017 года патрудбные прибыли на вызов о семейном насилии.

На лестничной площадке копы увидели кровь, из квартиры доносились женские крики и детский плач.

Приехавшим полийеским дверь квартиры открыли не сразу. А когда она распахнулась, оттуда вышел нетрезвый мужчина и, оттолкнув патрульного, попытался уйти. Полицейские надели на буяна наручники и посадили в служебную машину.

Однако бедокур сумел позвонить своему брату и попросить о помощи.

Через несколько минут к автомобилю подошли родственник задержанного и двое ранее судимых мужчин. Злоумышленники обливали силовиков пивом, раскачивали их машину, а также нанесли одному из них удары в грудь и по голове.

Полицейские сумели отбиться при помощи резиновых дубинок, но получили легкие телесные повреждения.

Во время разбирательства первый задержанный полностью признал свою вину, его брат - частично, а двое других обвиняемых утверждали, что правоохранители незаконно пытались задержат их.

Суд признал четверых жителей Купянска виновными в насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Братьям заменили реальное наказание на испытательные сроки от 12 до 24 месяцев. Еще один обвиняемый был освобожден по амнистии. Лишь один из участников нападения был приговорен к четырем годам лишения свободы, так как на момент совершения преступления находился под условным наказанием.