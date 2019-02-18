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18.02.2019  15:27   

Дикий Запад под Харьковом: друзья-разбойники напали на машину копов, чтобы освободить пьяного собрата

Семейный конфликт превратился в потасовку с полицейскими.


//sobitie.com.ua
В Купянске вынесли приговор шальной компании, которая устроилиа драку со стражами порядка.
 
24 марта 2017 года патрудбные прибыли на вызов о семейном насилии.
 
На лестничной площадке копы увидели кровь, из квартиры доносились женские крики и детский плач.
 
Приехавшим полийеским дверь квартиры открыли не сразу. А когда она распахнулась, оттуда вышел нетрезвый мужчина и, оттолкнув патрульного, попытался уйти. Полицейские надели на буяна наручники и посадили в служебную машину.
 
Однако бедокур сумел позвонить своему брату и попросить о помощи.
 
Через несколько минут к автомобилю подошли родственник задержанного и двое ранее судимых мужчин. Злоумышленники обливали силовиков пивом, раскачивали их машину, а также нанесли одному из них удары в грудь и по голове.
 
Полицейские сумели отбиться при помощи резиновых дубинок, но получили легкие телесные повреждения.
 
Во время разбирательства первый задержанный полностью признал свою вину, его брат - частично, а двое других обвиняемых утверждали, что правоохранители незаконно пытались задержат их.
 
Суд признал четверых жителей Купянска виновными в насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.
 
Братьям заменили реальное наказание на испытательные сроки от 12 до 24 месяцев. Еще один обвиняемый был освобожден по амнистии. Лишь один из участников нападения был приговорен к четырем годам лишения свободы, так как на момент совершения преступления находился под условным наказанием.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  разбойники, нападение не полицию, харьков
 
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