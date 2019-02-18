На Тюринке – ДТП с пострадавшими (ФОТО)

Столкновение произошло около шести часов утра 18 февраля на улице Тюринской, 40
Участниками происшествия стали автомобиль Opel и автомобиль Geely, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В дорожно-транспортном происшествии есть пострадавшие, поэтому обстоятельства столкновения оформляла следственно-оперативная группа.
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