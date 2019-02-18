На Тюринке – ДТП с пострадавшими (ФОТО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на 18 февраля Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Учеба, Вдобавок звезды наделят повышенной работоспособностью, позволяющей при желании горы свернуть.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 18 февраля Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. На дорогах местами гололедица.