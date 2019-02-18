Посетитель «под статьей» попался на взятке следователю

Жителю города Змиева грозит тюремный срок за дачу взятки должностному лицу.
18 февраля мужчина пытался дать следователю взятку в размере двух тысяч гривен за непривлечение его к уголовной ответственности по уголовному производству, внесенному в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения им кражи чужого имущества.
Несостоявшийся взяткодатель задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вещественные доказательства изъяты.
Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Учеба, Вдобавок звезды наделят повышенной работоспособностью, позволяющей при желании горы свернуть.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. На дорогах местами гололедица.
В этот день в 1930 году впервые в истории в воздух поднялась корова.
влажн.:
давл.:
ветер: