18.02.2019 16:30

Посетитель «под статьей» попался на взятке следователю

Жителю города Змиева грозит тюремный срок за дачу взятки должностному лицу.



// Facebook/investigation.Kharkiv

18 февраля мужчина пытался дать следователю взятку в размере двух тысяч гривен за непривлечение его к уголовной ответственности по уголовному производству, внесенному в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения им кражи чужого имущества.

Несостоявшийся взяткодатель задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вещественные доказательства изъяты.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.