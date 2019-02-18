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18.02.2019  16:30   

Посетитель «под статьей» попался на взятке следователю

Жителю города Змиева грозит тюремный срок за дачу взятки должностному лицу.


// Facebook/investigation.Kharkiv

18 февраля мужчина пытался дать следователю взятку в размере двух тысяч гривен за непривлечение его к уголовной ответственности по уголовному производству, внесенному в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения им кражи чужого имущества.

Несостоявшийся взяткодатель задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вещественные доказательства изъяты.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

Источник:   Следственное управление ГУ Национальной полиции в Харьковской области
 Тэги:  взятка, полиция, харьков
 
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