На Ньютона неизвестный изнасиловал девушку в лифте

В соцсетях появилась информация о том, что подобный случай произошел не впервые
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Учеба, Вдобавок звезды наделят повышенной работоспособностью, позволяющей при желании горы свернуть.
Ночью понижение температуры до -12°С. До рассвета небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. На дорогах гололедица.
В этот день в 1930 году впервые в истории в воздух поднялась корова.
влажн.:
давл.:
ветер: