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18.02.2019  16:55   

На Ньютона неизвестный изнасиловал девушку в лифте

В соцсетях появилась информация о том, что подобный случай произошел не впервые


youtube.com
В Харькове неизвестный изнасиловал молодую девушку в лифте дома, расположенного на улице Ньютона. Первыми от этом сообщили в одной из социальных сетей города.
 
"Мужчина от 40 до 50 лет, рост 165 сантиметров, одет во все черное, со щетиной.Также есть информация о неединичном случае изнасилования, где фигурирует подозреваемый с таким же описанием и именно в этом районе", - говорится в публикации.
 
В пресс-службе полиции данные подтвердили, однако более детальной информации не предоставили, поскольку пострадавшая сторона категорически против того, чтобы ситуация получила огласку.
 
 
Тэги:  изнасилование, лифт, харьков
 
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