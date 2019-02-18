18.02.2019 16:55

На Ньютона неизвестный изнасиловал девушку в лифте

В соцсетях появилась информация о том, что подобный случай произошел не впервые



youtube.com

В Харькове неизвестный изнасиловал молодую девушку в лифте дома, расположенного на улице Ньютона. Первыми от этом сообщили в одной из социальных сетей города.

"Мужчина от 40 до 50 лет, рост 165 сантиметров, одет во все черное, со щетиной.Также есть информация о неединичном случае изнасилования, где фигурирует подозреваемый с таким же описанием и именно в этом районе", - говорится в публикации.

В пресс-службе полиции данные подтвердили, однако более детальной информации не предоставили, поскольку пострадавшая сторона категорически против того, чтобы ситуация получила огласку.