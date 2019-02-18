18.02.2019 17:17

Поджог обувного производства в Харькове: владельцы рассказали подробности

Один из поджигателей, возможно, получил ожог лица.



://hk.npu.gov.ua

На предприятии по производству обуви, склады и цех которого подожгли ночью 18 февраля, в 3:30, подсчитывают убытки. Владельцы удивляются - почему злоумышленники решили уничтожить производство.

Представительница предприятия Zotti Вероника Фиголь отметила, что врагов среди конкурентов не нажили.

«У нас нет ни с кем открытого конфликта. В нашей отрасли не принято конкурировать такими методами. Это вообще-то нонсенс. На рейдерский захват это не похоже, хотя мы понимаем, что никому, кроме недобросовестных конкурентов, это не могло бы быть интересно », - сказала Вероника Фиголь корреспонденту «Комментариев. Харьков ».

По ее словам, убытки еще подсчитывают. О какой сумме может идти речь, не говорят.

Компания также распространила в социальных сетях призыв помочь найти поджигателей. Один из них мог получить травмы во время диверсии.

«В одном из эпизодов с камер видеонаблюдения видно, что была большая огненная вспышка, и нападающий отскочил. Мы предполагаем, что огонь мог задеть лицо », - рассказала журналистам Фиголь.

Она предполагает, что человек имеет характерное повреждение на лице, и мог обращаться за помощью в ожоговый центр покупать лекарства против ожога.

По сообщению сотрудников ГСЧС и правоохранителей пожар произошел на первом этаже нежилого пятиэтажного дома на площади около 400 кв. метров.

Во время осмотра помещения полицейские определили предварительную причину пожара – поджог.