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18.02.2019  18:49   

Владелец питбулей, покусавших мужчину, может сесть на два года

Прокуратура утвердила обвинение владельцу питбулей, которые разорвали мужчину под Харьковом.


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Как сообщает Прокуратура, обвинительный акт в отношении владельца бойцовских собак, покусавших прохожего, направлен в Дергачевский районный суд. 
 
Как рассказал руководитель Дергачевского местной прокуратуры Андрей Кравченко, 37-летнему мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).
 
Напомним, в июне прошлого года в Дергачах на 28-летнего местного жителя напали 2 собаки породы питбультерьер. Животные выбежали из частного двора, владельца собак в настоящее время дома не было.
 
Питбули около 10 минут рвали руки и ноги мужчины. В результате нападения его с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Повреждения оказались настолько серьезными, что на сегодня курс лечения еще не завершено.
 
По словам местных жителей, собаки не впервые нападают на людей, а хозяин животных не делает ничего, чтобы это предотвратить.
 
Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 2 лет лишения свободы.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  владелец питбулей, покусали прохожего, харьков, суд
 
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