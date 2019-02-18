18.02.2019 18:49

Владелец питбулей, покусавших мужчину, может сесть на два года

Прокуратура утвердила обвинение владельцу питбулей, которые разорвали мужчину под Харьковом.



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Как сообщает Прокуратура, обвинительный акт в отношении владельца бойцовских собак, покусавших прохожего , направлен в Дергачевский районный суд.

Как рассказал руководитель Дергачевского местной прокуратуры Андрей Кравченко, 37-летнему мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Напомним, в июне прошлого года в Дергачах на 28-летнего местного жителя напали 2 собаки породы питбультерьер. Животные выбежали из частного двора, владельца собак в настоящее время дома не было.

Питбули около 10 минут рвали руки и ноги мужчины. В результате нападения его с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Повреждения оказались настолько серьезными, что на сегодня курс лечения еще не завершено.

По словам местных жителей, собаки не впервые нападают на людей, а хозяин животных не делает ничего, чтобы это предотвратить.

Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 2 лет лишения свободы.