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19.02.2019  09:25   

На проспекте Ландау авто пошли в лобовую - пострадал водитель

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.


://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 18 февраля около 16:20 на проспекте Льва Ландау, 2/2 произошло ДТП.

По предварительной информации, участникам аварии стали автомобиль KIA Sportage и автомобиль FAW.

В результате ДТП медики госпитализировали водителя автомобиля FAW.

Для оформления ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, харьков, ландау, проспект, лобовое, протокол, полиция
 
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