На проспекте Ландау авто пошли в лобовую - пострадал водитель

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
По данным полиции, 18 февраля около 16:20 на проспекте Льва Ландау, 2/2 произошло ДТП.
По предварительной информации, участникам аварии стали автомобиль KIA Sportage и автомобиль FAW.
В результате ДТП медики госпитализировали водителя автомобиля FAW.
Для оформления ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.
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