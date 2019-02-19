19.02.2019 09:50

Заключеные харьковской колонии «релаксом» отучались от членовредительства (ФОТО)

18 февраля 2019 в государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№18)» был проведен психологический тренинг для осужденных.



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В комнате психоэмоциональной разгрузки ведущий психолог учреждения научил осужденных приемам самоконтроля, рассказал о негативных для них последствия в случае потери самоконтроля.

К участию в этом мероприятии, в первую очередь, были привлечены осужденные, совершали членовредительство в местах лишения свободы.

Также к осужденным были доведены медицинские последствия членовредительства для их здоровья и юридические последствия для их будущего.

Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что проведение в учреждении подобных тренингов положительно влияет на социально-психологический климат в среде осужденных и на оперативную обстановку в учреждении.