Главная Новости Криминал и происшествия Заключеные харьковской колонии «релаксом» отучались от членовредительства (ФОТО)
19.02.2019  09:50   

Заключеные харьковской колонии «релаксом» отучались от членовредительства (ФОТО)

18 февраля 2019 в государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№18)» был проведен психологический тренинг для осужденных.


// facebook

В комнате психоэмоциональной разгрузки ведущий психолог учреждения научил осужденных приемам самоконтроля, рассказал о негативных для них последствия в случае потери самоконтроля.

К участию в этом мероприятии, в первую очередь, были привлечены осужденные, совершали членовредительство в местах лишения свободы.

Также к осужденным были доведены медицинские последствия членовредительства для их здоровья и юридические последствия для их будущего.

Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что проведение в учреждении подобных тренингов положительно влияет на социально-психологический климат в среде осужденных и на оперативную обстановку в учреждении.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  тренинг, харьков, колония, психолог, членовредительство
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.01 Общество В Харькове - тренинг по внедрению Хартии равенства 16.01 Общество Харьковских заключенных психологи обучили методам самоконтроля 06.12 Власть Консультативная миссия ЕС провела обучающие тренинги для харьковских прокуроров, получившие высокую оценку у силовиков (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на базе старого БТИ строят уникальный проект для всей Украины - "Будинок нерухомості"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 