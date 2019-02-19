На ХТЗ автомобиль врезался в дерево: двое пострадавших

Авария произошла 18 февраля около 23:45 на ул. Луи Пастера, 255.
Там автомобиль ВАЗ-211101 врезался в дерево, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка автомобиля. Медики госпитализировали их в больницу.
Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
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