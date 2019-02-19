На Салтовке нашли артиллерийский снаряд

Пиротехники ГСЧС вывезли находку и подорвали в безопасном месте.
Боеприпас обнаружили местные жители. Он находился на открытой территории по проспекту Тракторостроителей.
Находка оказалась артиллерийским снарядом диаметром 125 мм времен Второй мировой войны.
Пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС вывезла снаряд в специально отведенное место, и 18 февраля разминировала путем подрыва. Пострадавших нет.
Звезды складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.
Ночью понижение температуры до -12°С. До рассвета небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. На дорогах гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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