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19.02.2019  10:58   

На Салтовке нашли артиллерийский снаряд

Пиротехники ГСЧС вывезли находку и подорвали в безопасном месте.


//kabarlar.org

Боеприпас обнаружили местные жители. Он находился на открытой территории по проспекту Тракторостроителей.

Находка оказалась артиллерийским снарядом диаметром 125 мм времен Второй мировой войны.

Пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС вывезла снаряд в специально отведенное место, и 18 февраля разминировала путем подрыва. Пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, харьков
 
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