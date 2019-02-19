Пострадавшего в ДТП водителя вырезали из автомобиля: подробности от ГСЧС

Спасатели оказали помощь пострадавшим при ДТП в Индустриальном районе.
Напомним, 18 февраля в 23:49 по улице Луи Пастера автомобиль ВАЗ 21101 врезался в дерево.
В результате столкновения водитель и пассажирка легкового автомобиля получили травмы. Женщину выбросило из автомобиля, а водитель был зажат между рулем и сиденьем.
На месте происшествия сотрудники 8-й ГПРЧ деблокировали водителя с помощью гидравлических ножниц.
Пострадавшие доставлены в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Звезды складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.
Ночью понижение температуры до -12°С. До рассвета небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. На дорогах гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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