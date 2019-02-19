Главная Новости Криминал и происшествия Пострадавшего в ДТП водителя вырезали из автомобиля: подробности от ГСЧС
19.02.2019  11:15   

Пострадавшего в ДТП водителя вырезали из автомобиля: подробности от ГСЧС

Спасатели оказали помощь пострадавшим при ДТП в Индустриальном районе.


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Напомним, 18 февраля в 23:49 по улице Луи Пастера автомобиль ВАЗ 21101 врезался в дерево.

В результате столкновения водитель и пассажирка легкового автомобиля получили травмы. Женщину выбросило из автомобиля, а водитель был зажат между рулем и сиденьем.

На месте происшествия сотрудники 8-й ГПРЧ деблокировали водителя с помощью гидравлических ножниц.

Пострадавшие доставлены в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
 
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