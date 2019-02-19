Харьковчанин решил возродить рэкетирские 90-е

Мужчина требовал деньги с бизнесмена, прикрываясь ветеранской организацией.
32-летний харьковчанин подозревается в вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УК Украины). В отношении него Прокуратура области направила в суд обвинительный акт.
Силовики раскрыли схему, по которой подозреваемій решил обогатиться за счет предпринимателей.
В июле прошлого года подозреваемый вместе с друзьями совершил нападение на строительную площадку будущей АЗС в Харькове. Нападавшие повредили материалы и угрожали блокировать работы на стройке, если владелец АЗС не передаст им 50 тысяч долларов.
На связь с вымогателями вышел представитель бизнесмена. Подозреваемый рассказал, что представляет ветеранскую организацию и с ним лучше «дружить», иначе завершить строительство не удастся. Средства требовал передать только наличными под видом благотворительности.
В ходе длительных переговоров сумму уменьшили до 30 тысяч долларов и разбили на несколько траншей. При этом подозреваемый постоянно напоминал, что в случае отказа платить, строительные работы будут принудительно остановлены.
В середине августа прошлого года представитель застройщика передал вымогателю 10 тысяч долларов. За три недели, при получении второго «транша» в сумме 20 тысяч долларов подозреваемого задержали сотрудники СБУ.
Если его вина будет доказана в суде, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
Звезды складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.
Ночью понижение температуры до -12°С. До рассвета небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. На дорогах гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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