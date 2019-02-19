Главная Новости Криминал и происшествия Харьковчанин решил возродить рэкетирские 90-е
19.02.2019  11:34   

Харьковчанин решил возродить рэкетирские 90-е

Мужчина требовал деньги с бизнесмена, прикрываясь ветеранской организацией.


// Facebook

32-летний харьковчанин подозревается в вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УК Украины). В отношении него Прокуратура области направила в суд обвинительный акт.

Силовики раскрыли схему, по которой подозреваемій решил обогатиться за счет предпринимателей.
 
В июле прошлого года подозреваемый вместе с друзьями совершил нападение на строительную площадку будущей АЗС в Харькове. Нападавшие повредили материалы и угрожали блокировать работы на стройке, если владелец АЗС не передаст им 50 тысяч долларов.
 
На связь с вымогателями вышел представитель бизнесмена. Подозреваемый рассказал, что представляет ветеранскую организацию и с ним лучше «дружить», иначе завершить строительство не удастся. Средства требовал передать только наличными под видом благотворительности.
 
В ходе длительных переговоров сумму уменьшили до 30 тысяч долларов и разбили на несколько траншей. При этом подозреваемый постоянно напоминал, что в случае отказа платить, строительные работы будут принудительно остановлены.
 
В середине августа прошлого года представитель застройщика передал вымогателю 10 тысяч долларов. За три недели, при получении второго «транша» в сумме 20 тысяч долларов подозреваемого задержали сотрудники СБУ.
 
Если его вина будет доказана в суде, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.02 Криминал и происшествия В областном центре соцуслуг мошенники установили нерабочую противопожарную систему 11.02 Криминал и происшествия Полицейские Харьковщины задержали скандалиста, который ударил ножом женщину (ФОТО) 11.02 Криминал и происшествия «Минера» Гоптовки просят направить на принудительное лечение
 
 

Видео

«Металлист 1925»: пока без тонуса, но с победой и ничьей в матчах против «Авангарда». ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 