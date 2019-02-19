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19.02.2019  11:44   

ДТП на Гагарина: «Газель» снесла секцию ограждения

Авария произошла 18 февраля около 22:30 на проспекте Гагарина, 127.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение.

В результате ДТП с граждан никто не пострадал.

На водителя патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

В дальнейшем административные материалы передадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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