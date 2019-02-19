19.02.2019 11:55

Утреннее ДТП возле ХАИ создало затор (ВИДЕО)

Авария произошла 19 февраля около 8:15 на улице Чкалова, 2.



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Водитель автомобиля ВАЗ 2109 не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Собранные материалы ДТП передадут в суд.

На время оформления ДТП движение в сторону Белгородского шоссе было затруднено.