Утреннее ДТП возле ХАИ создало затор (ВИДЕО)

Авария произошла 19 февраля около 8:15 на улице Чкалова, 2.
Водитель автомобиля ВАЗ 2109 не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Собранные материалы ДТП передадут в суд.
На время оформления ДТП движение в сторону Белгородского шоссе было затруднено.
Звезды складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.
Ночью понижение температуры до -12°С. До рассвета небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. На дорогах гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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