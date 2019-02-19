Главная Новости Криминал и происшествия Утреннее ДТП возле ХАИ создало затор (ВИДЕО)
19.02.2019  11:55   

Утреннее ДТП возле ХАИ создало затор (ВИДЕО)

Авария произошла 19 февраля около 8:15 на улице Чкалова, 2.


// Facebook

Водитель автомобиля ВАЗ 2109 не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Собранные материалы ДТП передадут в суд.

На время оформления ДТП движение в сторону Белгородского шоссе было затруднено.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.02 Криминал и происшествия ДТП на Гагарина: «Газель» снесла секцию ограждения 19.02 Криминал и происшествия Пострадавшего в ДТП водителя вырезали из автомобиля: подробности от ГСЧС 19.02 Криминал и происшествия На ХТЗ автомобиль врезался в дерево: двое пострадавших
 
 

Видео

«Металлист 1925»: пока без тонуса, но с победой и ничьей в матчах против «Авангарда». ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 