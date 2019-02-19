19.02.2019 12:41

Как бабушка не дала соседей обворовать (ФОТО)

В пригороде Харькова копы задержали полуночного воришку на месте преступления.



hk.npu.gov.ua

Как сообшщает ГУ Нацполиции, 18 февраля в 23:34 в Змиевской отдел полиции поступило сообщение от 65-летней местной жительницы о том, что в садовом обществе в селе Кринички неизвестные повреждают соседское имущество.

Начальник Змиевского отдела полиции Кирилл Щербинский рассказал, что по адресу полицейские задержали 45-летнего жителя Нововодолажского района.

Как выяснилось, мужчина проник на территорию чужого домовладения и украл оттуда водяной насос и мелкую бытовую технику. Он пояснил, что совершил кражу с целью наживы.

Вещественные доказательства изъяты.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.