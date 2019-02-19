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19.02.2019  12:41   

Как бабушка не дала соседей обворовать (ФОТО)

В пригороде Харькова копы задержали полуночного воришку на месте преступления.


hk.npu.gov.ua
Как сообшщает ГУ Нацполиции, 18 февраля в 23:34 в Змиевской отдел полиции поступило сообщение от 65-летней местной жительницы о том, что в садовом обществе в селе Кринички неизвестные повреждают соседское имущество.
 
 Начальник Змиевского отдела полиции Кирилл Щербинский рассказал, что по адресу полицейские задержали 45-летнего жителя Нововодолажского района. 
 
Как выяснилось, мужчина проник на территорию чужого домовладения и украл оттуда водяной насос и мелкую бытовую технику.  Он пояснил, что совершил кражу с целью наживы.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.  15 ч. 3 ст.  185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ночное воровство, пойман на горячем, харьков
 
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