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19.02.2019  13:31   

Труп мужчины нашли в сгоревшем доме (ФОТО)

18 февраля в Кегичевском районе во время пожара погиб мужчина.


// ГСЧС

Сообщение о пожаре в частном доме по ул. Горького, 19 в селе Слобожанское спасатели получили в 9:49.

Когда дежурный караул 20-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 5 спасателей прибыл на место, огнем были охвачены домашние вещи и стены жилого помещения. Общая площадь пожара около 10 кв.м.

Во время тушения пожара в доме спасатели обнаружили тело мужчины 1956 года рождения.

В 10:09 пожарные локализовали пожар, а в 11:00 полностью ликвидирован.

Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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