19.02.2019 13:31

Труп мужчины нашли в сгоревшем доме (ФОТО)

18 февраля в Кегичевском районе во время пожара погиб мужчина.



// ГСЧС

Сообщение о пожаре в частном доме по ул. Горького, 19 в селе Слобожанское спасатели получили в 9:49.



Когда дежурный караул 20-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 5 спасателей прибыл на место, огнем были охвачены домашние вещи и стены жилого помещения. Общая площадь пожара около 10 кв.м.



Во время тушения пожара в доме спасатели обнаружили тело мужчины 1956 года рождения.



В 10:09 пожарные локализовали пожар, а в 11:00 полностью ликвидирован.



Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.