Труп мужчины нашли в сгоревшем доме (ФОТО)

18 февраля в Кегичевском районе во время пожара погиб мужчина.
Сообщение о пожаре в частном доме по ул. Горького, 19 в селе Слобожанское спасатели получили в 9:49.
Когда дежурный караул 20-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 5 спасателей прибыл на место, огнем были охвачены домашние вещи и стены жилого помещения. Общая площадь пожара около 10 кв.м.
Во время тушения пожара в доме спасатели обнаружили тело мужчины 1956 года рождения.
В 10:09 пожарные локализовали пожар, а в 11:00 полностью ликвидирован.
Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.
Звезды складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.
Ночью понижение температуры до -12°С. До рассвета небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. На дорогах гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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