19.02.2019 13:49

Нерадивую мать с ребенком, превратившую квартиру в грязную ночлежку, оштрафуют (ФОТО)

Женщина плохо следила за ребенком и чистотой в квартире.



//www.facebook.com

Как сообщает Ювенальная превенция, копы совместно со службой по делам детей посещали семьи, которые оказались в сложных жизненных условиях.

Во время визита обнаружили семью, где ребенок в возрасте 3 лет в проживала в ненадлежащих условиях.

Мать не придерживалась санитарных норм, которые необходимы для развития детей. Кроме того, ребенок не имел полноценного питания.

Ребенка изъято из семьи и направлены в больницу на обследование.

Инспекторами ювенальной превенции Холодногорского отдела полиции в отношении матери составлен административный протокол по ч. 1 ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.