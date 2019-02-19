Нерадивую мать с ребенком, превратившую квартиру в грязную ночлежку, оштрафуют (ФОТО)

Женщина плохо следила за ребенком и чистотой в квартире.
Как сообщает Ювенальная превенция, копы совместно со службой по делам детей посещали семьи, которые оказались в сложных жизненных условиях.
Во время визита обнаружили семью, где ребенок в возрасте 3 лет в проживала в ненадлежащих условиях.
Мать не придерживалась санитарных норм, которые необходимы для развития детей. Кроме того, ребенок не имел полноценного питания.
Ребенка изъято из семьи и направлены в больницу на обследование.
Инспекторами ювенальной превенции Холодногорского отдела полиции в отношении матери составлен административный протокол по ч. 1 ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Звезды складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.
Ночью понижение температуры до -12°С. До рассвета небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. На дорогах гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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