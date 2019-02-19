19.02.2019 14:41

Сбежала из больницы и пропала девочка-подросток (ФОТО)

Копы разыскивают Ренату Кулагину.



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Как сообщает Ювенальна первенция, 18.02.2019 года в Холодногорского отдела полиции ГУ ЧП в Харьковской области от оператора «102» поступило сообщение о том, что 18.02 .2019 года по адресу: г.. Харьков, ул. Большая Панасовская, 19 самовольно покинула медицинское учреждение, в котором была помещена по социальным показаниям работниками ЮП СП Холодногорского, малолетняя Кулагина Рената (Рузетта) Руслановна, 04.12.2006 г.р. и до настоящего времени последняя в медицинское учреждение не вернулась.

Приметы: на вид 12-13 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, длинные волосы темного цвета, глаза карие, цыганской национальности, может предоставлять о себе недостоверную информацию, а именно свои анкетные данные.

Была одета без верхней одежды, джинсы синего цвета и красную спортивную кофту.

Девочка может находиться в районе Южного вокзала, р-н. Алексеевки (ул. 23 августа), ст. м. Холодная гора.

При установлении местонахождения малолетнего Кулагиной Р.Р. просим сообщить по телефонам: (057) 712- 02-28, 095-722-46-25, 066-721-73-83, 102 или другими доступными способами.