Главная Новости Криминал и происшествия Сбежала из больницы и пропала девочка-подросток (ФОТО)
19.02.2019  14:41   

Сбежала из больницы и пропала девочка-подросток (ФОТО)

Копы разыскивают Ренату Кулагину.


facebook.com
Как сообщает Ювенальна первенция, 18.02.2019 года в Холодногорского отдела полиции ГУ ЧП в Харьковской области от оператора «102» поступило сообщение о том, что 18.02 .2019 года по адресу: г.. Харьков, ул. Большая Панасовская, 19 самовольно покинула медицинское учреждение, в котором была помещена по социальным показаниям работниками ЮП СП Холодногорского, малолетняя Кулагина Рената (Рузетта) Руслановна, 04.12.2006 г.р. и до настоящего времени последняя в медицинское учреждение не вернулась. 
 
Приметы: на вид 12-13 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, длинные волосы темного цвета, глаза карие, цыганской национальности, может предоставлять о себе недостоверную информацию, а именно свои анкетные данные. 
 
Была одета без верхней одежды, джинсы синего цвета и красную спортивную кофту. 
 
Девочка может находиться в районе Южного вокзала, р-н. Алексеевки (ул. 23 августа), ст. м. Холодная гора.
 
При установлении местонахождения малолетнего Кулагиной Р.Р. просим сообщить по телефонам: (057) 712- 02-28, 095-722-46-25, 066-721-73-83, 102 или другими доступными способами. 
Тэги:  пропала девочка, сбежала из больницы, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.10 Криминал и происшествия Сбежавшая из больницы и пропавшая 15-летняя девушка найдена (ФОТО) 21.09 Криминал и происшествия В Харькове пропала 12-летняя девочка (ФОТО)
 
 

Видео

Баскетбол. Харьковский «Политехник» смог спасти матч и обыграть Николаев. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 