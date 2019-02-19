Главная Новости Криминал и происшествия На Журавлевском мосту перевернулся автомобиль: движение затруднено (ВИДЕО, ФОТО)
19.02.2019  14:19   

На Журавлевском мосту перевернулся автомобиль: движение затруднено (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла днем 19 февраля.


// Тelegram

Видео происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.

По их словам, на мосту по улице Героев Труда произошла авария, в результате которой перевернулся автомобиль.

Официальной информации о ДТП и пострадавших пока нет.

На месте происшествия работают правоохранители.

Сейчас движение транспорта затруднено.

Тэги:  дтп, харьков
 
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