На Журавлевском мосту перевернулся автомобиль: движение затруднено (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла днем 19 февраля.
Видео происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.
По их словам, на мосту по улице Героев Труда произошла авария, в результате которой перевернулся автомобиль.
Официальной информации о ДТП и пострадавших пока нет.
На месте происшествия работают правоохранители.
Сейчас движение транспорта затруднено.
Звезды складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.
Ночью понижение температуры до -12°С. До рассвета небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. На дорогах гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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