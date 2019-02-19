19.02.2019 14:19

На Журавлевском мосту перевернулся автомобиль: движение затруднено (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла днем 19 февраля.



// Тelegram

Видео происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.

По их словам, на мосту по улице Героев Труда произошла авария, в результате которой перевернулся автомобиль.

Официальной информации о ДТП и пострадавших пока нет.

На месте происшествия работают правоохранители.

Сейчас движение транспорта затруднено.