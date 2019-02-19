19.02.2019 15:49

Расстрел семьи на Салтовке: определены присяжные

В Киевском районном суде Харькова выбрали присяжных, которые будут участвовать в процессе над подозреваемым в двойном убийстве и покушении на убийство малолетнего ребенка.



day.kyiv.ua

Об этом сообщают Комментарии. Харьков. Присяжных выбирали среди кандидатов, которые сами хотели принять участие в судебных процессах (для этого необходимо написать соответствующее заявление в городском совете, затем происходит электронная «лотерея», людей, чьи анкеты выиграли, могут в любое время вызвать в суд для отбора, и процессы с участием присяжных - редкость).

На избрании суда присяжных настаивал подсудимый - 42-летний Константин Безрук. Это ходатайство судья удовлетворил.

Кандидатам в присяжные адвокат и прокурор ставили вопрос, по их профессиональной деятельности и участии в выборах и политических партиях, а также возможных родственных связях с пострадавшими или подсудимым.

Присяжными выбрали пять человек, из них определили трех основными - работника территориального центра по предоставлению социальных услуг и двух сотрудников учебных заведений, двумя запасными стали преподаватели Национальной юридической академии им Ярослава Мудрого и Государственного аэрокосмического университета «ХАИ».

Защита Константина Безрукого настаивает, что у подсудимого есть признаки психического отклонения

"Мы считаем, что он не осознает значение своих действий в силу психического заболевания. Я не могу сказать сейчас, в полной ли мере он понимает, что происходит, и дает оценку своим действиям. Мы считаем, что суд присяжных услышит доводы защиты более объективно, чем судьи, которые настроены на обвинения", - рассказал защитник подсудимого.

Прокуратура совершенно другого мнения: харьковские эксперты сделали выводы, что подсудимый четко контролировал свои действия и знал, что делает.

Обвиняемый на заседании признал свою вину, но от дачи показаний отказался.

На заседании присутствовали потерпевшие - мать и брат погибшего Олега Соловьева (как стало известно, Соловьев ранее находился почти год за решеткой из-за мошенничества).

Пострадавшие подали иск на материальное возмещение в размере 30 тысяч гривен и моральное - 5,6 млн гривен.

По словам матери погибшего, до трагедии она видела подозреваемого только один раз. Женщина сквозь слезы сообщила, что фактически сын и его семья проживали в Ровно (хотя сын зарегистрирован именно в Харькове). На время преступления он с женой и дочерью находился в гостях у матери и отца.

Во время убийства все они находились в квартире. Мать убитого сообщила, что была в ванной и вышла в комнату на крики внучки. Убийцы уже не было на месте. На него указала 12-летняя девочка и сосед, который видел в подъезде мужчину с оружием.

Также на заседании продлили меру пресечения - содержание под стражей еще на 60 суток без возможности внесения залога. Хотя защита Безрука настаивала на домашнем аресте, а подсудимый на вопрос судьи, относительно меры пресечения, сначала ответил: «Я должен сидеть», но впоследствии согласился со своей защитой.

Следующее заседание суд назначил на 18 марта (11:00).

Ранее "Комментарии. Харьков" писали, что в Харькове в собственной квартире расстреляли семью, выжила 13-летняя девочка.

Следователи полиции узнали, что подозреваемый дал в долг Олегу Соловьеву значительную сумму. Отдать деньги у того сразу не получилось. 19 июня 2018 подозреваемый, который опасался должника, даже написал заявление в полицию о том, что ему может угрожать некий Олег. При этом в квартире погибшего никакого оружия правоохранители не обнаружили.