ДТП на Журавлевском мосту: подробности от полиции (ФОТО)

В столкновении пострадали два человека.
Авария на улице Героев Труда, 2 произошла 19 февраля около 13:10.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, участниками происшествия стали автомобили Ford и Daewoo.
В результате столкновения автомобиль Ford ДТП перевернулся, водитель и пассажир получили травмы. Медики госпитализировали их в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
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