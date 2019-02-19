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19.02.2019  15:09   

ДТП на Журавлевском мосту: подробности от полиции (ФОТО)

В столкновении пострадали два человека.


// Telegram

Авария на улице Героев Труда, 2 произошла 19 февраля около 13:10.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, участниками происшествия стали автомобили Ford и Daewoo.

В результате столкновения автомобиль Ford ДТП перевернулся, водитель и пассажир получили травмы. Медики госпитализировали их в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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