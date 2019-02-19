19.02.2019 15:15

На суде Зайцева признала все инкриминируемые ей нарушения во время смертельного ДТП

Обвиняемая по делу о ДТП на Сумской озвучила свою позицию во время сегодняшнего заседания.



Фото: NewsRoom

В Киевском суде Харькова началось одно из последних судебных заседаний по делу о жуткой аварии в центре города, жертвами которой стали шесть человек.

Девушка заявила о готовности понести ответственность за трагедию.

«Я чувствую свою вину и, конечно же, никогда не сяду за руль, об этом и речи быть не может. Я действительно искренне расскаиваюсь, поэтому признаю все иски и буду стараться вместе со своей семьей погасить их по мере возможностей. Я готова отвечать и нести наказание, которое мне назначит суд», - заявила водитель Lexus.

На предыдущем заседании выступила сторона обвиняемого Геннадия Дронова. Защита просила его оправдать.

Напомним, страшное ДТП на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло 18 октября 2017 года. После столкновения с Volkswagen Touareg автомобиль Lexus RX350 отбросило на группу пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате аварии пять человек погибли на месте и еще семеро пострадали. Позднее одна из травмированных - Диана Берченко - скончалась в больнице. В ходе судебного разбирательства прокуратура потребовала для водителей Алены Зайцевой и Геннадия Дронова максимального наказания - десяти лет лишения свободы.