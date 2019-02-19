19.02.2019 15:40

Харьковский рыбоохранный патруль «выловил» браконьерские сети на рынке Барабашово (ФОТО)

Харьковским рыбоохранным патрулем с целью предупреждения нарушений правил рыболовства во время запрета на лов рыбы в зимовальных ямах проведена работа по предупреждению сбыта запрещенных орудий лова.



://khr.darg.gov.ua

По результатам проведенных мероприятий на торговых площадках г.. Харькова и Харьковской области обнаружено нескольких нарушителей. У них было изъято 11 запрещенных орудий лова.

В частности 19 февраля патрульные разоблачили гражданина на рынке Барабашово, который продавал сетки с льосы и сетеснастевий материал, общим количеством 8 ед.

На том же рынке было зафиксировано аналогичное нарушение. У мужчины изъято три лесковых сетки.

По данным фактам составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП. Данная статья предусматривает наложение штрафа в размере от 153 до 1700 грн с конфискацией орудий, материалов и средств для их изготовления.