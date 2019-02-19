Харьковский рыбоохранный патруль «выловил» браконьерские сети на рынке Барабашово (ФОТО)

Харьковским рыбоохранным патрулем с целью предупреждения нарушений правил рыболовства во время запрета на лов рыбы в зимовальных ямах проведена работа по предупреждению сбыта запрещенных орудий лова.
По результатам проведенных мероприятий на торговых площадках г.. Харькова и Харьковской области обнаружено нескольких нарушителей. У них было изъято 11 запрещенных орудий лова.
В частности 19 февраля патрульные разоблачили гражданина на рынке Барабашово, который продавал сетки с льосы и сетеснастевий материал, общим количеством 8 ед.
На том же рынке было зафиксировано аналогичное нарушение. У мужчины изъято три лесковых сетки.
По данным фактам составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП. Данная статья предусматривает наложение штрафа в размере от 153 до 1700 грн с конфискацией орудий, материалов и средств для их изготовления.
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Утром тучи затянут небо и останутся до самого вечера. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь, вечером – мелкий дождь со снегом. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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