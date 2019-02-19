Главная Новости Криминал и происшествия Задержанный патрульными водитель раритетной «копейки» нарушил норму алкоголя в крови почти в 15 раз.
19.02.2019  16:15   

Задержанный патрульными водитель раритетной «копейки» нарушил норму алкоголя в крови почти в 15 раз.

19 февраля, на ул. Клочковская, 320 патрульные заметили и остановили автомобиль «ВАЗ-2101», водитель которого нарушил правила дорожного движения.


// facebook

Во время общения с руководителем патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние спьяниння.Результат осмотра гражданина на состояние алкогольного опьянения с помощью газоанализатора «Драгер» составил 2.79 промилле, что превышает допустимую норму (допустимая норма 0,2 промилле) почти в 15 раз.

Медики такое состояние классифицируют уже не как опьянение, а  как алкогольное отравление.

Доза в 3 промилле считается смертельной для большинства людей.

 На водителя «ВАЗ» патрульные составили административный протокол в. 130 КУоАП. В дальнейшем административные материалы передадут в суд..

 Патрульная полиция призывает водителей не нарушать закон! Помните, что нетрезвый водитель - это угроза для жизни и здоровья всех участников дорожного движения!

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  патруль, харьков, водитель, копейка, пьяный, отравление
 
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