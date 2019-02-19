Задержанный патрульными водитель раритетной «копейки» нарушил норму алкоголя в крови почти в 15 раз.

19 февраля, на ул. Клочковская, 320 патрульные заметили и остановили автомобиль «ВАЗ-2101», водитель которого нарушил правила дорожного движения.
Во время общения с руководителем патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние спьяниння.Результат осмотра гражданина на состояние алкогольного опьянения с помощью газоанализатора «Драгер» составил 2.79 промилле, что превышает допустимую норму (допустимая норма 0,2 промилле) почти в 15 раз.
Медики такое состояние классифицируют уже не как опьянение, а как алкогольное отравление.
Доза в 3 промилле считается смертельной для большинства людей.
На водителя «ВАЗ» патрульные составили административный протокол в. 130 КУоАП. В дальнейшем административные материалы передадут в суд..
Патрульная полиция призывает водителей не нарушать закон! Помните, что нетрезвый водитель - это угроза для жизни и здоровья всех участников дорожного движения!
Звезды складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.
Утром тучи затянут небо и останутся до самого вечера. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь, вечером – мелкий дождь со снегом. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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