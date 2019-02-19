19.02.2019 17:03

Под видом проверки счетчиков преступники напали на пенсионерку и вынесли из ее дома 170 тысяч гривен

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 28-летнего мужчины и двух женщин 33 и 45 лет, подозреваемых в грабеже



// sputniknews.kz

78-летнюю бабушку ограбили в Лозовой накануне новогодних праздников.

Мужчина пришел к старушке под видом коммунальщика, который проверяет показания счетчиков. Он отвлекал бабушку разговорами, а его сообщницы пытались незаметно прокрасться в дом.

Однако пожилая женщина заметила непрошеных гостей. Чтобы пенсионерка не ​​подняла шум, подозреваемые за руки затащили ее в дом. Пользуясь шоковым состоянием потерпевшей, злоумышленники обыскали дом и забрали все сбережения старушки. По показаниям потерпевшей, из дома грабители вынесли 170 тысяч гривен.



Как установило следствие, это не первый эпизод преступной деятельности одного из подозреваемых. В начале прошлого года 28-летний мужчина мошенническим путем выманил мобильный телефон у пассажира поезда.



Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит до 8 лет заключения.