Под видом проверки счетчиков преступники напали на пенсионерку и вынесли из ее дома 170 тысяч гривен

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 28-летнего мужчины и двух женщин 33 и 45 лет, подозреваемых в грабеже
78-летнюю бабушку ограбили в Лозовой накануне новогодних праздников.
Мужчина пришел к старушке под видом коммунальщика, который проверяет показания счетчиков. Он отвлекал бабушку разговорами, а его сообщницы пытались незаметно прокрасться в дом.
Однако пожилая женщина заметила непрошеных гостей. Чтобы пенсионерка не подняла шум, подозреваемые за руки затащили ее в дом. Пользуясь шоковым состоянием потерпевшей, злоумышленники обыскали дом и забрали все сбережения старушки. По показаниям потерпевшей, из дома грабители вынесли 170 тысяч гривен.
Как установило следствие, это не первый эпизод преступной деятельности одного из подозреваемых. В начале прошлого года 28-летний мужчина мошенническим путем выманил мобильный телефон у пассажира поезда.
Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит до 8 лет заключения.
Звезды складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.
Утром тучи затянут небо и останутся до самого вечера. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь, вечером – мелкий дождь со снегом. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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