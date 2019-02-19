В харьковском суде ищут взрывчатку

Полицейские Харькова проверяют информацию о минировании суда.
19 февраля около 16:00 в полицию поступило сообщение, что на площади Героев Небесной Сотни заминировано здание Харьковского апелляционного суда.
На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции, кинологическая служба и взрывотехники.
Проводится осмотр помещений и эвакуация граждан.
Проверка продолжается.
Звезды складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.
Утром тучи затянут небо и останутся до самого вечера. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь, вечером – мелкий дождь со снегом. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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