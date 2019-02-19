Главная Новости Криминал и происшествия В харьковском суде ищут взрывчатку
19.02.2019  17:10   

В харьковском суде ищут взрывчатку

Полицейские Харькова проверяют информацию о минировании суда.


// wikipedia.org

19 февраля около 16:00 в полицию поступило сообщение, что на площади Героев Небесной Сотни заминировано здание Харьковского апелляционного суда.

На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции, кинологическая служба и взрывотехники.

Проводится осмотр помещений и эвакуация граждан.

Проверка продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.01 Криминал и происшествия В харьковском суде искали взрывчатку (ФОТО) 14.01 Криминал и происшествия Заминирование школы оказалось ложным (ФОТО, ВИДЕО) 14.01 Криминал и происшествия В первый день после каникул в харьковской школе ищут взрывчатку
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел встречу с японской делегацией
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 