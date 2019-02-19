19.02.2019 18:50

Начинается операция полиции «Внимание! розыск»: не стоит, похоже, забывать паспорта дома

Копы будут разыскивать преступников и пропавших людей по ориентировкам и фотороботам.



//dozor.kharkov.ua

В течение месяца работники полиции будут проводить специальные оперативно-профилактические мероприятия, направленные на усиление противодействия преступности и повышения эффективности розыска подозреваемых, обвиняемых или подсудимых, без вести пропавших лиц.

А также установления лиц неопознанных трупов и идентификации граждан, которые не способны по состоянию здоровья, возраст или другие обстоятельства сообщить информацию о себе.

По словам начальника Змиевского отдела полиции Кирилла Щербинского, за первые сутки проведения операции полицейские установили местонахождение трех человек, которые скрывались от представителей органов следствия и суда.

Работники полиции разыскали 30-летнего мужчину за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины, 50-летнего мужчину за совершение кражи и 45-летнего также за совершение кражи.