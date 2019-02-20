20.02.2019 12:11

Ночью во двор фермера брошена граната - далеко не первый случай за последние годы

В результате происшествия пострадавших нет.



politeka.net

Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 февраля в 8:30 в Липецкое отделение полиции позвонил 43-летний директор фермерского предприятия.

Он рассказал, что около 2:00 неизвестные бросили во двор его домовладения в селе Черкасские Тишки предмет, который взорвался.

Заявитель добавил, что видел двух неизвестных мужчин, которые бежали с места происшествия.

На место преступления выезжало руководство, следственно-оперативная группа местной полиции и эксперты-взрывотехники.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время работники полиции устанавливают личности злоумышленников и их местонахождения.

Досудебное расследование продолжается.