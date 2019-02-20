20.02.2019 12:11
Ночью во двор фермера брошена граната - далеко не первый случай за последние годы
В результате происшествия пострадавших нет.
politeka.net
Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 февраля в 8:30 в Липецкое отделение полиции позвонил 43-летний директор фермерского предприятия.
Он рассказал, что около 2:00 неизвестные бросили во двор его домовладения в селе Черкасские Тишки предмет, который взорвался.
Заявитель добавил, что видел двух неизвестных мужчин, которые бежали с места происшествия.
На место преступления выезжало руководство, следственно-оперативная группа местной полиции и эксперты-взрывотехники.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время работники полиции устанавливают личности злоумышленников и их местонахождения.
Досудебное расследование продолжается.
Отметим, что это - далеко не первый случай в нашем регионе. Начиная с апреля 2016 года гранаты трижды
рвались во дворе
по улице Саблина в Харькове, в 2017 году два взрыва произвучали в Близнюках
, по одному - в Староверовке
(Шевченковский район), Березовке
(Золочевский район), во дворе дома по улице Полевой
в Харькове, в 2018 году - в Дмитровке
(Коломацкий район) и Гусинке
(Купянский район).