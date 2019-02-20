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20.02.2019  12:11   

Ночью во двор фермера брошена граната - далеко не первый случай за последние годы

В результате происшествия пострадавших нет.


politeka.net
Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 февраля в 8:30 в Липецкое отделение полиции позвонил 43-летний директор фермерского предприятия.
 
Он рассказал, что около 2:00 неизвестные бросили во двор его домовладения в селе Черкасские Тишки предмет, который взорвался.
 
Заявитель добавил, что видел двух неизвестных мужчин, которые бежали с места происшествия. 
 
На место преступления выезжало руководство, следственно-оперативная группа местной полиции и эксперты-взрывотехники.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время работники полиции устанавливают личности злоумышленников и их местонахождения.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Отметим, что это - далеко не первый случай в нашем регионе. Начиная с апреля 2016 года гранаты трижды рвались во дворе по улице Саблина в Харькове, в 2017 году два  взрыва произвучали в Близнюках, по одному - в Староверовке (Шевченковский район), Березовке (Золочевский район), во дворе дома по улице Полевой в Харькове, в 2018 году - в Дмитровке (Коломацкий район) и Гусинке (Купянский район).       
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  взрыв гранаты, бросили во двор, харьков
 
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