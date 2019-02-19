19.02.2019 19:33

Смертельное ДТП на Сумской: прокуратура требует максимального наказания виновным

Судебный процесс по смертельного ДТП с 6 погибшими на ул. Сумской закончен.



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Сегодня в Киевском районном суде. Харькова завершились дебаты в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

« Судебный процесс проходил в напряженной психологической атмосфере. Особенно в первые его дни. Однако, следует отметить, что и в такой атмосфере суд смог обеспечить сторонам обвинения и защиты необходимые условия для выполнения ими своих процессуальных обязанностей, - отметил один из процессуальных руководителей в уголовном производстве Максим Блохин в ходе дебатов. - Сторона обвинения считает, что вина обоих водителей доказана в полном объеме и настаивает на максимальной степени наказания , предусмотренной Уголовным кодексом Украины для обоих водителей. Прошу Вас, уважаемый суд, вдумчиво и ответственно подойти к оценке каждого доказательства и принять правильное решение ».

Кроме того, еще один процессуальный руководитель в уголовном производстве - прокурор Валерий Бухан, обращаясь в суд, подчеркнул, что прокуратура просит не применять для обвиняемой в. 69-1 Уголовно кодекса Украины и не назначать водителю наказания при наличии обстоятельств, смягчающих его.

«Как установлено в ходе судебного разбирательства, является только одно обстоятельство, смягчающее наказание обвиняемой - это искреннее раскаяние, выразившееся в добровольном материальном возмещении некоторым пострадавшим. Фактически она свою вину в совершенном уголовном правонарушении не признает. Это подтверждается и выступлением одного из ее защитников, анализируя который, можно сделать вывод о том, что обвиняемая вообще не нарушала ПДД Украины. Поэтому мы категорически возражаем против применения ст. 69-1 Уголовного кодекса Украины и настаиваем на максимальном сроке наказания - 10 лет лишения свободы для каждого водителя », - сказал в своей речи Валерий Бухан.

Сейчас для принятия судебного решения судья находится в совещательной комнате. Оглашение приговора планируется в неделю.

Напомним , дорожно-транспортное происшествие произошло 18 октября 2017 около 20:40 на перекрестке ул. Сумской и ул. Мечникова. Водитель автомобиля "Volkswagen Touareg", который выехал на перекресток с нарушением Правил дорожного движения, столкнулся с автомобилем «Lexus», который двигался на запрещающий сигнал светофора и с превышением разрешенной в населенных пунктах скорости. В результате столкновения "Lexus" выехал на тротуар, где сбил пешеходов.

Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемые находятся под стражей.