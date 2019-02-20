Главная Новости Криминал и происшествия Информация о заминировании станции метро в Харькове не подтвердилась
20.02.2019  08:35   

Информация о заминировании станции метро в Харькове не подтвердилась

Специалисты осмотрели 4,5 тысячи кв. метров территории станции, эвакуировали 50 граждан. Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было


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Сообщение о том, что на станции «Армейская» заложена взрывчатка, поступило в полицию 19 февраля в 18:05.

Информацию проверяло руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции в метрополитене и работники взрывотехнического управления. Никаких опасных предметов полицейские не обнаружили. 

Работники полиции устанавливают личность, которая сделала ложное сообщение о заминировании.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  минирование, метро, харьков, полиция, проверка, эвакуация
 
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