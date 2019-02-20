Информация о заминировании станции метро в Харькове не подтвердилась

Специалисты осмотрели 4,5 тысячи кв. метров территории станции, эвакуировали 50 граждан. Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было
Сообщение о том, что на станции «Армейская» заложена взрывчатка, поступило в полицию 19 февраля в 18:05.
Информацию проверяло руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции в метрополитене и работники взрывотехнического управления. Никаких опасных предметов полицейские не обнаружили.
Работники полиции устанавливают личность, которая сделала ложное сообщение о заминировании.
Многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. Но не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром тучи затянут небо и останутся до самого вечера. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь, вечером – мелкий дождь со снегом. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный президентом 11 февраля 2015 года.
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