Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на Сумской: стало известно, когда огласят приговор
20.02.2019  08:50   

ДТП на Сумской: стало известно, когда огласят приговор

Приговор по делу о смертельном ДТП на ул. Сумской с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова объявят 26 февраля 2019 года.


://2day.kh.ua

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Сторона обвинения считает, что вина обоих водителей доказана в полном объеме и настаивает на максимальной степени наказания, предусмотренного Уголовным кодексом Украины для обоих водителей, - отметил один из процессуальных руководителей в уголовном производстве Максим Блохин в ходе дебатов.

Еще один процессуальный руководитель в уголовном производстве - прокурор Валерий Бухан, обращаясь к суду подчеркнул, что прокуратура просит не применять для обвиняемой Зайцевой п. 69-1 УК Украины и не назначать ей наказание при наличии обстоятельств, смягчающих его.

"Как установлено в ходе судебного разбирательства, есть только одно обстоятельство, смягчающее наказание обвиняемой, - это искреннее раскаяние, выразившееся в добровольном материальном возмещении ущерба некоторым пострадавшим. Фактически она свою вину в совершенном уголовном правонарушении не признает. Это подтверждается и выступлением одного из ее защитников, анализируя которое, можно сделать вывод о том, что обвиняемая вообще не нарушала ПДД Украины. Поэтому мы категорически возражаем против применения ст. 69-1 Уголовного кодекса Украины и настаиваем на максимальном сроке наказания - 10 лет лишения свободы для каждого водителя", - сказал Бухан.

Судья удалился  в совещательную комнату для принятия решения.

Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  дтп, харьков, сумская, дронов, зайцева, суд, приговор
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.02 Криминал и происшествия ДТП на Журавлевском мосту: подробности от полиции (Обновлено, ФОТО) 19.02 Криминал и происшествия ДТП за сутки: 68 аварий и более 300 нарушений ПДД 19.02 Криминал и происшествия На Журавлевском мосту перевернулся автомобиль: движение затруднено (ВИДЕО, ФОТО)
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел встречу с японской делегацией
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 