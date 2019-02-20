20.02.2019 08:50

ДТП на Сумской: стало известно, когда огласят приговор

Приговор по делу о смертельном ДТП на ул. Сумской с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова объявят 26 февраля 2019 года.



://2day.kh.ua

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Сторона обвинения считает, что вина обоих водителей доказана в полном объеме и настаивает на максимальной степени наказания, предусмотренного Уголовным кодексом Украины для обоих водителей, - отметил один из процессуальных руководителей в уголовном производстве Максим Блохин в ходе дебатов.

Еще один процессуальный руководитель в уголовном производстве - прокурор Валерий Бухан, обращаясь к суду подчеркнул, что прокуратура просит не применять для обвиняемой Зайцевой п. 69-1 УК Украины и не назначать ей наказание при наличии обстоятельств, смягчающих его.

"Как установлено в ходе судебного разбирательства, есть только одно обстоятельство, смягчающее наказание обвиняемой, - это искреннее раскаяние, выразившееся в добровольном материальном возмещении ущерба некоторым пострадавшим. Фактически она свою вину в совершенном уголовном правонарушении не признает. Это подтверждается и выступлением одного из ее защитников, анализируя которое, можно сделать вывод о том, что обвиняемая вообще не нарушала ПДД Украины. Поэтому мы категорически возражаем против применения ст. 69-1 Уголовного кодекса Украины и настаиваем на максимальном сроке наказания - 10 лет лишения свободы для каждого водителя", - сказал Бухан.

Судья удалился в совещательную комнату для принятия решения.