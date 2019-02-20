Индустриальный район: в трущобе на пожаре погиб бездомный (ФОТО)

19 февраля в 17:04 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на открытой территории напротив дома №90 ул. Мира города Харькова.
К месту происшествия было направлено отделение службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия спасателей на пустыре горел мусор и остатки строительных конструкций.
Площадь пожара составляла около 30 кв.м. На пепелище сотрудники ГСЧС обнаружили тело бездомного мужчины 1973 года рождения.
В 17:15 пожар был локализован, в 17:38 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
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Утром тучи затянут небо и останутся до самого вечера. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь, вечером – мелкий дождь со снегом. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
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