20.02.2019 09:51

Индустриальный район: в трущобе на пожаре погиб бездомный (ФОТО)

19 февраля в 17:04 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на открытой территории напротив дома №90 ул. Мира города Харькова.



://kh.dsns.gov.

К месту происшествия было направлено отделение службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия спасателей на пустыре горел мусор и остатки строительных конструкций.

Площадь пожара составляла около 30 кв.м. На пепелище сотрудники ГСЧС обнаружили тело бездомного мужчины 1973 года рождения.



В 17:15 пожар был локализован, в 17:38 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.